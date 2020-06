90-Jährige fiel mit Auto in Bach

Ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall in Lunz am See, Bezirk Scheibbs, sorgte dafür, dass der Christophorus 15 in den Ort einschwebte. Was war passiert? Eva Z. wollte den Rasen mähen, als die Maschine plötzlich zu einer Art Steinschleuder wurde. Die 64-Jährige wurde von einem Stein mit voller Wucht am Bauch getroffen und benötigte deshalb umgehend ärztliche Hilfe. „ Die Frau erlitt eine offene Wunde am Bauch. Das war für uns auch kein alltäglicher Einsatz“, berichtete C-15-Stützpunktleiter Roland Eslitzbichler. Z. wurde in der Folge in das Landesklinikum nach Waidhofen geflogen.

Am Dienstag ging es mit den Einsätzen gleich weiter. In einer Firma in Weitenegg erlitt ein 28-Jähriger bei einer Verpuffung Verbrennungen.