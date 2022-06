82-Jährige im Bezirk Korneuburg das Opfer von Polizeitrick

Die 82-Jährige war von einer weiblichen Person am Telefon kontaktiert worden. Ihre Tochter sei in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen, weshalb eine Kaution zu hinterlegen sei. Die betagte Frau habe daraufhin Wertgegenstände und Bargeld zusammengestellt, die in der Folge von einer Botin im angeblichen Auftrag der Polizei abgeholt wurden.