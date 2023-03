81-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk

In Münichreith-Laimbach (Bezirk Melk) ist am Montag ein 81-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag war der Pensionist mit seinem Pkw auf einem nach rechts verlaufenden Straßenstück geradeaus gefahren und danach gegen einen Baum geprallt. Der Lenker dürfte von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein. Helfer befreiten den Einheimischen aus dem Auto, der Mann erlag aber noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.