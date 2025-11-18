81-Jährige in Baden erschlagen: Ein guter Bekannter auf der Anklagebank

An der Leiche der 81-Jährigen und in ihrer Wohnung fanden die Ermittler 16 DNA-Spuren des Beschuldigten in verschiedensten Ausprägungen. Laut Sachverständigen sind sie alle mit dem Mordgeschehen in Einklang zu bringen. Am Dienstag hat am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen jenen 28-Jährigen begonnen, der am 11. Februar in Baden sein früheres Kindermädchen in einer Art "Overkill“ in ihrer Wohnung erschlagen haben soll.

Der erfahrene Gerichtsmediziner Christian Matzenauer zählte mindestens 17 wuchtige Schläge gegen den Kopf. "Tod durch stumpfe Gewalt mit einem hammerähnlichen Gegenstand“, heißt es seinem Obduktionsbericht. Suchaktion in Baden Die Tatwaffe selbst wurde trotz intensiver Suchaktionen im Umfeld der Wohnung von Margit G. nie gefunden. Auch Geständnis gibt es keines. Vielmehr leugnet der 28-jährige Cristian R. die Bluttat. Die Beweise in dem Fall seien aber erdrückend, so die Staatsanwaltschaft.

Die engste Freundin der Frau hatte am 11. Februar Verdacht geschöpft und besorgt Alarm geschlagen. "Die Freundinnen telefonierten täglich miteinander. An diesem Tag konnte sie die 81-Jährige aber nicht erreichen“, schildert ein Ermittler in dem Fall. Polizei fand das Opfer in einer Blutlache Ein Bekannter, der einen Zweitschlüssel von der Wohnung hatte, traute sich selbst nicht nachzusehen. Zwei Beamte der Stadtpolizei Baden fuhren deshalb an die Adresse und öffneten die Wohnungstüre mit dem Schlüssel. Dabei entdeckten sie die blutüberströmte Leiche am Fußboden.

Einige Wochen nach der Tat gab es bei der Überprüfung von Tatort-Spuren mit der DNA mehrerer enger Vertrauter des Opfers einen Treffer. Auf den Buben aufgepasst Das genetische Profil des 28-Jährigen war mehrmals auf der ermordeten Frau zu finden. Das Opfer und der Tatverdächtige kannten einander mehr als 20 Jahre. Als der gebürtige Rumäne noch ein kleines Kind war, hatte Margit G. regelmäßig auf den Buben aufgepasst. Laut Mordermittlern ist das Motiv für die Tat in einem Streit um Geld, eine teure Uhr und andere Vermögenswerte zu finden.

