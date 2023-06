73-Jährige starb bei Kollision mit Rettungswagen im Bezirk Lilienfeld

Bei einer Pkw-Kollision auf der B18 zwischen St. Veit an der Gölsen und Traisen (Bezirk Lilienfeld) ist am Montag eine 73-jährige Lenkerin ums Leben gekommen. Ein Mann am Steuer des anderen Wagens wurde verletzt. Bei der Zufahrt des Rettungsautos dürfte ein Lenker wegen des Staus umgedreht haben.

Es kam zu einem Zusammenstoß mit drei Verletzten. Darunter befanden sich zwei Rettungskräfte und der Pkw-Lenker, bestätigte die Polizei auf Anfrage einen Heute-Onlinebericht.