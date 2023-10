72-Jähriger bei Auffahrunfall in Niederösterreich gestorben

Ein 72-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagabend bei einem Auffahrunfall bei Windigsteig (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Kastenwagen aus bisher unbekannter Ursache beinahe ungebremst in das vor ihm fahrende Auto eines 33-Jährigen gekracht. Daraufhin überschlug sich der Kleintransporter, er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und eingeklemmt, berichtete die Polizei am Sonntag. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Niederösterreicher war auf der LB5 von Weinpolz kommend in Richtung Waidhofen an der Thaya unterwegs, als es kurz nach 19.30 Uhr zur Kollision kam. Der 33-jährige Pkw-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und ins Landesklinikum Horn gebracht. Für den 72-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.