72-Jähriger die Bankomatkarte gestohlen: Wer kennt den Täter?

In einem Lebensmittelgeschäft in Wiener Neustadt wurde einer 72-jährigen Kundin am 26. Juli zwischen 11.45 Uhr und 12.05 Uhr ihre Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld gestohlen. Ein unbekannter Täter nahm sie unbemerkt aus der Einkaufstasche der Frau, die am Einkaufswagen hing.

Drei Bargeldbehebungen

Bis zur Sperre der Karte konnte der Übeltäter bereits drei Bargeldbehebungen an verschiedenen Bankomaten im Stadtgebiet durchführen und dabei einen weiteren hohen dreistelligen Eurobetrag vom Konto des Opfers erbeuten.