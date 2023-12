70-Jähriger starb nach Autounfall im Bezirk Baden

Ein 70-Jähriger ist am Sonntag nach einem Autounfall in Leobersdorf (Bezirk Baden) gestorben. Der Lenker war mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und in einem Feld stehengeblieben. Der Pensionist überquerte in der Folge die Straße, blieb aber dann im Schnee liegen.

Er wurde um 8.15 Uhr von Ersthelfern entdeckt und reanimiert. Auf dem Weg ins Spital starb der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.