64-Jähriger starb bei Unfall mit E-Bike im Bezirk St. Pölten

In Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk St. Pölten) ist am Mittwochnachmittag ein 64-Jähriger mit einem E-Bike tödlich verunglückt. Der Einheimische war Polizeiangaben zufolge mit dem Rad gegen einen auf der Fahrbahn abgestellten Lkw gekracht. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb an Ort und Stelle.

Der Chauffeur des Lastwagens, ein 43-jähriger ungarischer Staatsbürger, hatte das Kfz auf der Straße geparkt und ein Paket zugestellt. Nach Ablieferung der Fracht begab sich der Mann wieder zum Lkw, wo er während des Schließens der Laderampe nach Polizeiangaben einen lauten Knall hörte. Bei einem Gang um den Lastwagen entdeckte der 43-Jährige schließlich den am Boden liegenden Radfahrer.