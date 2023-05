64-Jähriger soll Ehefrau getötet haben: Prozess startet im Juni in Wr. Neustadt

Weil er seine Ehefrau im August 2022 in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) getötet haben soll, muss sich ein 64-Jähriger am 27. und 29. Juni vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. Die Schwurgerichtsverhandlung ist für zwei Tage anberaumt, bestätigte Gerichtssprecherin Birgit Borns am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Online-Bericht der Krone.