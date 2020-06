64-Jährige stürzte auf der Rax in den Tod

Auf der Rax in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstagvormittag eine 64-Jährige nach Polizeiangaben 150 bis 200 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen. Sie war mit einer 80 Jahre alten Frau unterwegs, die unverletzt am Tau ins Tal geflogen wurde. Die Leiche der anderen Alpinistin wurde ebenfalls vom Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen.

Die 80-Jährige aus dem Bezirk Mödling hatte gegen 11 Uhr den Unfall beim Stadlwandgrat gemeldet. Sie gab an, dass ihre 64 Jahre alte Begleiterin aus dem Bezirk Baden abgestürzt sei. Soldaten des Bundesheeres, die an einer Bergführerausbildung teilgenommen hatten, informierten via Notruf wenig später über den Fund einer weiblichen Leiche beim Einstieg zu dem genannten Grat.

Bei den weiteren Erhebungen stellte sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich heraus, dass die beiden Frauen ungesichert eine Kletterroute im dritten Schwierigkeitsgrad bestiegen haben sollen. Die 64-Jährige war dabei ausgerutscht.