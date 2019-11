60 Millionen Euro für Bau der Umfahrung von Großglobnitz

Schon seit dem Vorjahr läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung, die bis Ende 2020 abgeschlossen sein wird. Sobald es grünes Licht gibt, soll das Projekt ausgeschrieben werden. Der Spatenstich wird voraussichtlich 2022 folgen, 2025 sollen auf der neuen Straße die ersten Fahrzeuge fahren. Was die Umfahrung Merzenstein bei Zwettl auf der B38 betrifft, werde es keine Bauplanungen geben: „Wir sichern aber eine mögliche Trasse in den Flächenwidmungsplänen“, so Schleritzko. Für den Fall, dass die Verkehrsfrequenz zwischen Zwettl und Karlstift eine Grenze übersteigt, gibt es in Zukunft einen Reaktionsspielraum.