58-Jähriger starb bei Kellerbrand in Höflein

Obwohl Feuerwehr und Rettung rasch zur Stelle waren, kam für einen 58-jährigen Mann am Sonntagnachmittag jede Hilfe zu spät. Er starb bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Höflein, Bezirk Bruck an der Leitha. Kurz vor 14 Uhr ging bei der Landeswarnzentrale der Notruf ein. Rund 50 Feuerwehrleute eilten innerhalb weniger Minuten zum Einsatzort.

Dem 58-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden. Allerdings gelang es der Feuerwehr, einen weiteren Mann aus dem verrauchten Keller zu retten. Der 53-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus Hainburg geflogen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Auch die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat Erhebungen aufgenommen.