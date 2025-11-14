5.665 Todesopfer in 30 Jahren im NÖ Straßenverkehr

Seit 1995 ist der dritte Sonntag im November der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer. In diesen 30 Jahren sind in Niederösterreich 5.665 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, berichtet die Mobilitätsorganisation VCÖ. „Damit hat der Straßenverkehr so viele Todesopfer gefordert, wie Ybbs an der Donau Einwohnerinnen und Einwohner hat“, gibt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky zu bedenken. Die 5.665 Menschen sind im Bundesländer-Vergleich die mit Abstand höchste Opferzahl. Es folgen Oberösterreich mit 3.978 und die Steiermark mit 3.397 Verkehrstoten.

Die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre zeige, wie wichtig und wirksam Verkehrssicherheitsarbeit ist. Während 1995 noch 332 Menschen im Straßenverkehr getötet wurden, waren es im Vorjahr mit 84 um 74 Prozent weniger, so der VCÖ. Unter anderem wurde in diesem Zeitraum das Alkohol-Limit von 0,8 auf 0,5 Promille gesenkt, der Mehrphasenführerschein und das Vormerksystem eingeführt sowie in den Gemeinden verstärkt Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 und mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger umgesetzt. Auch die Kontrollen von Niederösterreichs Exekutive, die Alkovortestgeräte und verbesserte Kontrollen etwa durch die Section Control hätten einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet. Doch heuer ist die Zahl wieder stark gestiegen. 96 Menschen kamen in NÖ bei Verkehrsunfällen bereits ums Leben, im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit 71. Auch österreichweit ist dieser traurige Trend zu bemerken. Mit 348 ist die Zahl der Todesopfer um 42 höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres,