51-Jähriger auf S5 im Bezirk Korneuburg tödlich verunglückt

Auf der S5 im Gemeindegebiet von Hausleiten (Bezirk Korneuburg) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Tulln tödlich verunglückt. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit seinem Auto von der Richtungsfahrbahn Krems abgekommen. Der Pkw durchstieß den Wildschutzzaun und kam in einem Acker zum Stillstand.