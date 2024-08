48-Jähriger mit Eisenstange attackiert und schwer verletzt

Ein 48-Jähriger ist Mittwochabend im Bezirk Bruck a.d. Leitha mit einer Eisenstange schwer verletzt worden. Ein Duo soll den Mann nach Himberg gelockt haben. Während sich einer der beiden Verdächtigen mit dem Opfer unterhielt, soll sich der zweite genähert haben. Als der 48-Jährige davonlief, soll der Maskierte zugeschlagen haben. Dann flüchtete das Duo im Pkw Richtung Wien, konnte jedoch angehalten werden. Die beiden Wiener werden laut Polizeiangaben von Freitag angezeigt.

Unter dem Vorwand, dass er eine Dienstleistung durchführen sollte, wurde der Mann nach Himberg gelockt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Nähere Details dazu wurden nicht bekanntgegeben. Zur Tathandlung dürfte es aus Gründen der Eifersucht gekommen sein. Das Opfer blieb laut Exekutive schwer verletzt am Boden liegen. Die Attacke wurde gegen 22.00 Uhr per Notruf angezeigt. Der 48-Jährige konnte Angaben zum Fluchtwagen und zu den beiden Unbekannten machen - einer davon war bei der Tat mit einer Sturmhaube maskiert. Nach der Erstversorgung wurde das Opfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Polizeistreifen hielten das Fluchtfahrzeug in Himberg an, die beiden Insassen im Alter von 33 und 48 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie waren geständig. Die Tatwaffe dürfte weggeworfen worden sein, sie wurde bisher nicht gefunden. Die Verdächtigen werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung angezeigt.