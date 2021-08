400 Teilnehmer bei Demo für den Bau der S8 im Marchfeld

Es ist eine der unendlichen Baugeschichten Niederösterreichs. Mehr als 400 Teilnehmer haben am Samstag in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf für die Umsetzung der Marchfeld Schnellstraße (S8) demonstriert. Unterstützt wurden die Demonstranten von hohen Landesvertretern der ÖVP, SPÖ und FPÖ. Es herrscht Einigkeit bei diesem Thema.

Seit Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) der Asfinag angeordnet hat, Straßenbauprojekte zu stoppen und einer Evaluierung zu unterziehen, reißt die Kritik aus den Bundesländern nicht ab. In NÖ sind vor allem die Marchfeld Schnellstraße S8, der Ring um Wien und die Traisental Schnellstraße S34 betroffen. In Deutsch-Wagram gingen aus diesem Grund am Samstag Kritiker auf die Straße. „Der verhängte Stopp zur Evaluierung der Marchfeld-Schnellstraße ist ein Hohn für alle Anrainer, die seit Jahren mit Lärmentwicklung und Gefahren - durch das hohe Verkehrsaufkommen - leben müssen“, zeigen sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und die dritte Präsidentin des NÖ Landtags Karin Renner (beide SPÖ) entsetzt über so manche Entscheidung am Reißbrett des Verkehrsministeriums.