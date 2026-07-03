Zum 40. Jubiläum der Landeshauptstadt: Ein Sager kommt auf den Teller

Mit einem Augenzwinkern erinnert das Land Niederösterreich dabei an einen der bekanntesten politischen Sager der Landesgeschichte. Der damalige Landeshauptmann Siegfried Ludwig brachte die Situation mit den Worten auf den Punkt: „Ein Land ohne Landeshauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft.“ Was damals noch fehlte, ist heute längst selbstverständlich – politisch ebenso wie kulinarisch. Deshalb steht am 10. Juli in der Landhausküche im Regierungsviertel „Gulasch mit Saft“ auf dem Speiseplan. Die Landhausküche, die grundsätzlich allen Gästen offensteht und im Alltag vor allem von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes genutzt wird, greift damit die historische Aussage genussvoll auf.