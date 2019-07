3.600 Jobs: Forschung befeuert regionalen Arbeitsmarkt

Eine, die das bestätigen kann, ist Eva Maria Binder, Vorstandsmitglied der in Getzersdorf beheimateten Erber AG. Das im Lebens- und Futtermittelbereich spezialisierte Unternehmen hat sein globales Forschungszentrum in Tulln angesiedelt, wo rund 200 der weltweit 1.400 Mitarbeiter beschäftigt sind. Vier Prozent des 350 Millionen Euro umfassenden Jahresumsatzes fließen wieder in die Forschung des Unternehmens. Das Meiste werde in Österreich investiert. „Wir sind überzeugt davon, dass das Konzept der Technopole ein sehr gutes ist“, so Binder. So sei es etwa durch den Campus-Charakter oder die gute Infrastruktur „einfacher, zusammen zu arbeiten“.