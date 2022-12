34-Jähriger verübte Einbruchsdiebstähle in mehrere Pkw in NÖ

Ein 34-Jähriger soll im Bezirk Mödling Einbruchsdiebstähle in mehrere Pkw begangen haben. Der serbische Staatsbürger wurde nach Polizeiangaben vom Freitag auf dem Flughafen Wien in Schwechat festgenommen. Der Mann war umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Beziffert wurde der Gesamtwert des Diebesguts mit etwa 1.200 Euro.

Die Tathandlungen datieren allesamt aus dem Jahr 2020. Vollendet wurden drei Einbruchsdiebstähle in Autos in Vösendorf und Wiener Neudorf, in einem Fall blieb es beim Versuch. In Gewahrsam genommen wurde der 34-Jährige laut Polizei am vergangenen Dienstag.