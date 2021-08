3.335 Stiche in der ersten Woche des Impfbusses

Kommen die Leute nicht zum Impfen, kommt halt das Impfen zu den Leuten. Während die Zentren des Landes nun endgültig geschlossen wurden, weil sie ihren Zweck erfüllt haben, setzt man auf alternative Methoden. Seit vergangenen Dienstag sind dazu drei Impfbusse nach einem Fahrplan durch alle Regionen in Niederösterreich unterwegs.

Die speziell dafür umgebauten Busse machten bisher in 30 Orten in allen Landesvierteln Station. 3.335 Impfwillige nutzten das Angebot sich von Dienstag bis Samstag ohne Termin impfen zu lassen. Die Orte wurden in Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden ausgewählt, vorrangig jene wo keine Impfzentren oder wenige Impf-Ordinationen bisher verfügbar waren bzw. auch die Quote noch nicht so hoch war.