300 Tonnen Restmüll in Brand geraten

Kurz vor 9 Uhr am Dienstagmorgen sind in einer Mülldeponie in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf mehrere Müllberge in Brand geraten. Die 20 ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand zwar schnell in den Griff bekommen, doch die Glutnester unter den Müllmassen bereiteten den Helfern noch einiges an Arbeit.