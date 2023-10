3 verletzte Kinder bei Unfall von zwei Pkw und einem Kleinlaster

Bei einer Fahrzeugkollision auf der B121 in Sonntagberg (Bezirk Amstetten) sind am Dienstag drei Kinder verletzt worden. Eine 27-Jährige war mit ihrem Auto in den Gegenverkehrsbereich geraten, Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge wurden ein weiterer Pkw sowie ein Klein-Lkw in die Karambolage verwickelt.

Verletzungen erlitten bei dem Crash ein Zweijähriger und eine Vierjährige, beide waren im Wagen der 27 Jahre alten Frau gesessen.

