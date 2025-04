3 Millionen Euro fehlen: Skandal an HTL-Mödling weitet sich aus

Im Finanzskandal an der HTL Mödling sind am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt neue Details ans Licht gekommen. Die Affäre rund um den Förderverein des Schülerheims CampusM ist weit größer, als bisher angenommen.

Die angemeldeten Verbindlichkeiten in dem Insolvenzverfahren belaufen sich bereits auf 3 Millionen Euro.