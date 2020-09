2.600 Corona-Kontrollen in Lokalen in Niederösterreich

In Niederösterreich sind im Rahmen der bundesweiten Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Coronamaßnahmen in den Nächten auf Samstag, Sonntag und Montag etwa 2.600 Überprüfungen in Lokalen durchgeführt worden.

Es habe dabei 15 Anzeigen gegeben, sagte Landespolizeidirektor Franz Popp am Dienstag auf Anfrage. Die geringe Anzahl bezeichnete er als "Hinweis, dass die Vorgaben weitgehend eingehalten worden sind".

60 Klubs in Wien kontrolliert

Wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag bei einer Pressekonferenz erzählte, wurden in den vergangenen Tagen bereits hunderte Lokalitäten in der Bundeshauptstadt kontrolliert.

Polizeipräsident Gerhard Pürstl ergänzte, dass es dabei über 100 Anzeigen gegeben hat.