25 Jahre in der EU: Europatag online gefeiert

Digitalisierung wichtig - aber kein Ersatz

Ein großes Thema bei diesem außergewöhnlichem Europatag war die Digitalisierung und die Frage danach, wie Kommunikation und Informationsbeschaffung in Zukunft aussehen werden. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck plädierte für das Vorantreiben von 5G-Netzen. "Die virtuelle Welt wird zum Leben erweckt und sie kann in den verschiedenen Bereichen helfen", erklärte sie. Die Entwicklung in Richtung schnelleres Internet sei nicht nur für den Freizeitbereich wichtig, sondern auch für das Lernen und Arbeiten zu Hause sowie für den Fortschritt in Bereichen wie zum Beispiel der Medizin. Das habe jetzt gerade auch die Corona-Krise gezeigt. Jakob Calice vom OeAD (Österreichischer Austauschdienst) pflichtete da bei. Derzeit setze das Erasmus+-Programm auf virtuelles Lernen. Digitalisierung werde auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, ganz unabhängig von der Corona-Krise. Er betonte aber auch: " Digitalisierung wird nie vollständig eine physische Mobilität ersetzen können."

Wir befinden uns in einem Moment, in dem wichtige Seiten europäischer Geschichte geschrieben werden. Welche Maßnahmen wir jetzt ergreifen, um der Coronavirus-Krise gemeinsam solidarisch zu begegnen - und wie wir darüber kommunizieren - wird bestimmen, wie die Menschen die EU in den kommenden Jahren wahrnehmen. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, wie wir uns mit Menschen verbinden. Ich bin daher froh, dass kluge und kreative junge Köpfe Perspektiven bieten, wie wir das am besten machen“, erklärte auch Ahrenkilde Hansen, die Generaldirektorin für Kommunikation der Europäischen Kommission. Europaministerin Caroline Edtstadler knüpfte hier an. Für sie sei Europa ein Raum verschiedener Kulturen und Sprachen und gerade das schaffe Kraft. Sie appellierte an die Jugendlichen, sich Gedanken über die europäische Union zu machen, denn, sie meinte: "Ihr seid die Zukunft dieses Europas."