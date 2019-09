22. Wachaumarathon am Sonntag: „Mein Lauf in die Pension“

„Das wird mein Lauf in die Pension“, erzählt Willis Haiderer-Pils aus Krems. Wenn die 61-Jährige am Sonntag beim 22. Wachaumarathon über 42,195 Kilometer an den Start geht, ist das ihr letztes Rennen von Emmersdorf nach Krems, bevor die Immobilienverwalterin am Montag nach Dienstschluss in den Ruhestand geht. „Laufen werde ich aber weiterhin“, sagt sie. Schon bisher war sie bei allen Wachaumarathons mit dabei. „Mindestens 25-mal möchte ich mitlaufen“, erzählt die Niederösterreicherin und definiert schon ihr nächstes Ziel: „Vielleicht mache ich sogar bis zu meinem 70. Geburtstag weiter.“

Als Haiderer-Pils vor mehr als 20 Jahren mit dem Laufen begann, waren ihre Gewichtsprobleme der Antriebsmotor. „Ich hatte zu rauchen aufgehört und zugenommen“, erzählt die 61-Jährige. Gut vorbereitet und motiviert bewältigte sie 1997 die „10 Meilen von Krems“, die einigen Läufern noch als Vorgänger-Veranstaltung des Wachaumarathons bekannt sind.

„Auch wenn ich seit 2015 Triathlons absolviere, ist dieser Lauf vor meiner Haustür noch immer ein Pflichttermin“, schildert Haiderer-Pils ihre Beweggründe. Der Bewerb entlang der Donau und zwischen den Weinbergen sei wunderschön. Und es sei ein tolles Gefühl, nach dem Ziel zu spüren, die Strapazen überstanden zu haben.