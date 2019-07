22-Jähriger starb nach Autounfall im Bezirk St. Pölten-Land

Nach einem Autounfall am frühen Samstagabend in Kollersberg in der Gemeinde Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) ist der 22 Jahre alte Pkw-Lenker am Sonntag im Landesklinikum Horn gestorben. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit.

Der 22-Jährige war auf der LH129 nach einem Überholvorgang von der Straße abgekommen und frontal mit dem Wagen gegen eine Baumgruppe gekracht. Der Autofahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" abtransportiert. Ein gleichaltriger weiterer Pkw-Insasse wurde mit schweren Blessuren in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.