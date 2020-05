Einbrecherkönig sitzt in Haft

K. war laut den Ermittlern des Landeskriminalamtes NÖ ( LKA) im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Allein in Niederösterreich soll er 90-mal zugeschlagen haben.

„Er reiste meistens mit dem Zug oder Bus zu den Tatorten an“, berichtet ein LKA-Fahnder im Gespräch mit dem KURIER. Ins Visier nahm der mutmaßliche Täter meistens Geschäfte. In manchen Fällen räumte er in einer Nacht bis zu elf Shops aus. Die Vorgehensweise war dabei meisten dieselbe. K. brach die Eingangstüren auf, in dem er den Zylinder des Schlosses abdrehte. Die Zylinder nahm er mit und entsorgte sie schließlich im Gebüsch.

Obwohl die Beweislage gegen den 45-Jährigen erdrückend ist, zeigte er sich bei den Verhören meist schweigsam. Nur die Coups in Eggenburg, sechs Stück an der Zahl, musste er wohl oder übel gestehen.