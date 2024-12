Mikl-Leitner: "2025 ergreifen wir neue Chancen"

Nach einem herausfordernden Jahr 2024 sei der Blick in Niederösterreich auf die Zukunft gerichtet, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer traditionellen Neujahrsrede. "Ein Jahr der weltweiten Kriege, Krisen und Katastrophen liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem Niederösterreich von einer bisher nie dagewesenen Hochwasser-Katastrophe getroffen wurde“. Man habe durch uneingeschränkten Zusammenhalt die Herausforderungen gemeistert und in "Stunden höchster Not zusammengestanden.“ Im neuen Jahr sei es wichtig, den Blick gemeinsam positiv in die Zukunft zu richten.

"2025 ergreifen wir neue Chancen für Niederösterreich und gestalten mit Freude, Zuversicht und Tatkraft die Zukunft unserer Heimat“, zeigt sie sich überzeugt. Man arbeite im Land gemeinsam daran, den Wohlstand zu erhalten, "indem wir den Wirtschaftsstandort stärken, Investitionen fördern und Arbeitsplätze sichern“, so Mikl-Leitner. Man entwickle die Gesundheitsversorgung weiter, verschlanke und digitalisiere Prozesse in der Landesverwaltung, um Niederösterreich noch effizienter und bürgernäher zu gestalten. "Und wir schützen die Identität und Kultur unserer Heimat“, sagt sie.

Gerade im bevorstehenden Jubiläumsjahr 2025 wolle man sich an die Leistungen der Vorfahren erinnern, "die mit ihrem Fleiß das Land aus den Entbehrungen nach dem 2. Weltkrieg zum heutigen Wohlstand geführt haben.“ Die Landeshauptfrau betont abschließend: "Gemeinsam arbeiten wir täglich dran, Niederösterreich für unsere Kinder zu einem noch besseren Daheim zu machen.“