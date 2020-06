2013 kommen die ersten Studenten

Der Name war bereits gefunden: Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften – benannt nach dem Badener Mediziner und Nobelpreisträger, der 1901 das AB0-System der Blutgruppen entdeckte.

Jetzt nimmt die Gesundheits-Uni konkrete Formen an. Demnächst wird um Zulassung als Universität angesucht. Rechtzeitige Zustimmung des Bundes vorausgesetzt, können ab Herbst 2013 die ersten Studenten der Privatuni am Campus Krems ausgebildet werden. Und zwar in vier verschiedenen Studienrichtungen. Angeboten werden "Health Sciences" und "Psychotherapie und Beratungswissenschaften" als Bachelor-Studiengänge sowie "Humanmedizin" und "Neuro-Rehabilitationswissenschaften" als Master-Studien.