19-jähriger Waldviertler wollte Drogen mit Falschgeld bezahlen

Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, hatte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Krems insgesamt zehn falsche 50-Euro-Scheine im Darknet bestellt. Der Fall flog auf, weil die Post im Verteilerzentrum in Wien sein Paket abfing.

Auch die zweite Bestellung kam bei ihm nicht an. Weil es beim Versuch blieb und er die gefälschten Scheine nicht in Umlauf brachte, wurde er beim Prozess am Landesgericht Krems nur zu einer bedingten Haft von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 720 Euro verurteilt. Der Richterspruch ist bereits rechtskräftig.

Als Ursache für seinen Konsum mehrerer Drogensubstanzen nannte der Angeklagte eine persönliche Krise Anfang des Jahres 2018. Seine depressive Stimmungslage habe ihn soweit geführt, dass er sich selber in die Psychiatrie des Landesspitals Tulln einweisen ließ. Medikamente und Drogen seien eine Kombination gewesen, durch die er noch tiefer abgeglitten sei.