19-Jähriger aus NÖ starb bei Unfall in der Steiermark

Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs in NÖ ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Liezen in der Steiermark tödlich verunglückt. Er war mit seinem Pkw auf der B 320 in Richtung Graz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Brückengeländer.

