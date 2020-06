18-Jähriger rettet Haus

Sein Kopf schmerzt noch beim Besuch des KURIER-Reporters, aber Luft bekommt er wieder ganz gut. Montagmittag hat der 18-jährige David Reigner in Krumau, Bezirk Krems, mit einem Feuerlöscher das Holzhaus der Eltern davor bewahrt, in Flammen aufzugehen. Daran, dass er eine Rauchgasvergiftung erleiden könnte, dachte er in diesem Moment nicht. Vater Gerhard Reigner ist stolz und erleichtert: "Da hat er super reagiert. "

David, von Beruf Maschinenschlosser, hatte vormittags in der Werkstatt im Keller des Einfamilienhauses ein Metallteil mit einer Trennscheibe zerschnitten. "Als ich zu Mittag weg gehen wollte, hatte ich ein Gefühl, als ob ich das Licht abzudrehen vergessen oder eine Tür offen gelassen hätte. Beim Nachschauen hab’ ich schon durchs Fenster gesehen, dass der Vorhang brennt. Anscheinend hat ein glühender Metallsplitter etwas entzündet", erzählt Reigner. Der Feuerwehrmann warf Brennbares in einen Nebenraum und schloss die Tür.