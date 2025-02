Weil er der Verkehrskontrolle einer Zivilstreife entgehen wollte, lieferte ein 18-jähriger Niederösterreicher der Polizei in Oberösterreich eine wilde verantwortungslose Verfolgungsjagd. Nach einer Hatz über 27 Kilometer verlor der Bursch aus dem Bezirk St. Pölten-Land dann in einem Ortsgebiet wegen des irren Tempos die Kontrolle über den Pkw und überschlug sich. Er und eine mitfahrende 18-Jährige , ebenfalls aus NÖ, mussten von der Rettung erstversorgt werden.



Kurz vor 1 Uhr am Sonntagfrüh war der Bursch auf der A8 in OÖ Richtung Voralpenkreuz unterwegs. Eine Zivilstreife signalisierte ihm deutlich, dass er ihr zur Abfahrt Ried folgen solle. Doch am Schnittpunkt der Autobahnabfahrt Ried gab der Niederösterreicher dann Vollgas, um den Beamten auf der A8 davonzufahren.