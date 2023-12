17-jähriger Pkw-Lenker ohne Führerschein raste Polizei in NÖ davon

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit, dafür aber ohne Führerschein soll ein 17-Jähriger am Wochenende der Polizei im Bezirk Hollabrunn mit einem Pkw davongerast sein. Der in Wien wohnende kroatische Staatsbürger setzte zahlreiche Verwaltungsübertretungen und wurde am Sonntag ausgeforscht. Der Teenager besaß nach Angaben der Exekutive eine verbotene Waffe sowie mehrere gestohlene Kennzeichentafeln.

Erstmals von der Polizei wahrgenommen worden war der jugendliche Lenker am Samstag gegen 17.00 Uhr. Der Kroate driftete mit dem Pkw mit Wiener Kennzeichen in einem Kreisverkehr. Rasant setzte der 17-Jährige seine Tour fort. Auf der B303 kam er bei erlaubten 100 km/h offenbar auf 187 km/h, im Ortsgebiet von Jetzelsdorf bei maximal vorgesehenen 50 km/h laut Polizei auf 130 km/h. Anhaltezeichen wurden missachtet, mehrere weitere Verkehrsteilnehmer wurden zum Abbremsen und Ausweichen genötigt, hielt die Exekutive fest.

Kein Führerschein

Die Verfolgung per Streife wurde in Hadres abgebrochen - "aufgrund der riskanten Fahrweise und der Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer und Fußgänger" durch den Tempobolzer, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich hieß. Ausgeforscht wurde der zur rasanten Fahrt geständige Kroate am Sonntag. Da er keinen Führerschein besitze, sei er geflüchtet, gab der Teenager bei einer Befragung an.