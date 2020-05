17-Jähriger legte Brand im Asyl-Lager

Ein Zimmerbrand versetzte am Samstag die Menschen im Flüchtlingslager Traiskirchen in Aufregung. Gegen Mittag war in einem Wohnraum im zweiten Stock ein Feuer ausgebrochen – das Haupthaus der Erstaufnahmestelle musste daraufhin evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Nach ersten Informationen dürfte ein 17-jähriger Asylwerber aus Nordafrika mehrere Matratzen in Brand gesteckt haben. Das Motiv blieb zunächst aber im Dunkeln. "Eine religiöse oder politische Motivation können wir aber zum jetzigen Zeitpunkt schon ausschließen", erklärte Markus Haindl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der junge Mann wurde festgenommen. Ebenso zwei weitere 17-jährige Nordafrikaner, die als Mittäter in Frage kommen. Die Einvernahmen dauerten am Sonntag an.

Als die Einsatzkräfte in der Erstaufnahmestelle eintrafen, waren die brennenden Matratzen bereits gelöscht. An der Gebäudesubstanz sind keine Schäden entstanden, den entstandenen Qualm bekämpfte die Feuerwehr mit Drucklüftern.