16-Jähriger mit Moped in Scheibbs frontal in Klein-Lkw gekracht

Auf der Eisenwurzenstraße in Scheibbs ist am frühen Montagabend ein 16-Jähriger mit einem Moped frontal in einen Klein-Lkw gekracht. Der Jugendliche war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehrsbereich geraten. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten in das Landesklinikum Amstetten.