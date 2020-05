16-Jährige bekommt kein Kassengeld für Operation

Ramona Monz ist verzweifelt. Die 16-Jährige aus Riegers, Bezirk Waidhofen an der Thaya, NÖ, leidet darunter, dass nach schweren Verbrennungen zwei große Narben auf dem rechten Oberarm geblieben sind.

„Ständig werde ich darauf angesprochen. Das belastet sehr“, sagt die junge Waldviertlerin. Obwohl sie große Hoffnungen in eine Operation steckt, um die Wunden weitestgehend entfernen lassen zu können, muss sie einen weiteren Tiefschlag verkraften. Weil die nö. Gebietskrankenkasse nicht zahlt, will ihr Vater demnächst zu drastischen Mitteln greifen. Andreas Monz droht mit einem Hungerstreik vor dem Parlament, wenn seine Tochter von keiner Seite Hilfe bekommt.

Am 1. September 2012 rutschte Ramona Monz nach einem Schwächeanfall im Badezimmer aus und prallte gegen einen Heizofen. Sie blieb bewusstlos liegen und zog sich schwere Verbrennungen am rechten Oberarm zu. Im Horner Spital versuchten die Ärzte, mit einer Hauttransplantation die Verletzungen in den Griff zu bekommen. Allerdings blieben unschöne Narben, für die ihr Vater Andreas auch eine fehlerhafte Behandlung verantwortlich macht. Die nö. Patientenanwaltschaft kam jedoch zu einem anderen Schluss: „Wir konnten keine Fehler feststellen“, sagt Andreas Ortel von der Patientenanwaltschaft.