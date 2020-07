15-Jähriger verunglückte tödlich mit Traktor

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, lenkte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land am Mittwochnachmittag einen Traktor mit Mähwerk im Gemeindegebiet von Traismauer / Stollhofen in einem Weingarten, um die Fahrspuren zwischen den Weinreben zu mähen. Dabei dürfte er den Traktor am Ende einer Weinreben-Zelle am abfallenden Grundstück gewendet haben, wobei das landwirtschaftliche Gerät nach rechts gekippt und sich über eine etwa vier Meter hohe Böschung überschlagen habe.

Der 15-Jährige wurde gegen 16.30 Uhr von einer Familienangehörigen unter dem Traktor eingeklemmt und leblos vorgefunden. Trotz sofortiger Rettungs- und Erste-Hilfe Maßnahmen verstarb der Jugendliche noch an Ort und Stelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen.