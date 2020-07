15-Jähriger bei Moped-Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Haslau-Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Freitagnachmittag ein 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei bog er aus einer Seitenstraße auf die B9, auf der gerade ein 78-jähriger Autofahrer zwei Fahrzeuge überholte. Dabei kam es zu einer Kollision und der 15-Jährige stürzte. Er wurde ins Spital gebracht.

Auch Beifahrer verletzt

Der auf dem Sozius befindliche Beifahrer zog sich ebenfalls Blessuren zu und wurde auch in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.