15 Hühner sterben bei Scheunenbrand in Niederösterreich

In Söllingerwald (Bezirk Scheibbs) ist in der Nacht auf Sonntag eine Scheune abgebrannt. 15 Hühner, die in einem angrenzenden Stall untergebracht waren, verendeten, drei überlebten, berichtete die Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus und einen weiteren Stall, in dem sich 20 Kühe befanden, konnte verhindert werden.

Insgesamt waren zehn Feuerwehren mit 126 Mitgliedern an Ort und Stelle.

