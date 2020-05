1283 Unterschriften gegen Jetskis

Die Jetski-EM in Weitenegg, Bezirk Melk, die von 15. bis 17. Juli Tausende Besucher anlockte, hat ein Nachspiel. Grund: Gewässerwart Rudolf Fahrthofer will verhindern, dass noch einmal ein derartiger Event auf dem Badesee stattfindet.



1283 Unterschriften hat der 70-Jährige für seine Forderungen gesammelt. Die Petition deponierte er nicht nur bei der Bezirkshauptmannschaft Melk, sondern auch bei Landesrat Stephan Pernkopf, bei dem er am Dienstag einen Termin bekam.



"Jetskifahren hat schwerwiegende Folgen für die Fische, Jungfische und Fischbrut. Durch den extremen Motorlärm werden die Tiere auf lange Zeit gestört, Fauna und Flora wird zerstört. Das haben mir auch anerkannte Wissenschaftler bestätigt. ", sagt Fahrthofer im Gespräch mit dem KURIER.



SP-Bürgermeister Karl-Heinz Spring treibt schon der Name Fahrthofer die Zornesröte ins Gesicht. "Das ist ein bezirksbekannter Querulant", schimpft der Politiker. Man habe das Okay von allen zuständigen Behörden für die Durchführung des Events bekommen.