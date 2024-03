112.000 Euro Beute in NÖ: Diebesquartett ausgeforscht

Schmuck gestohlen

Bei den Einbrüchen waren Bargeld und Schmuck für 112.000 Euro gestohlen worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der 26-Jährige wurde am Dienstag in Ungarn festgenommen und bereits am folgenden Tag nach Österreich ausgeliefert. Er verweigerte die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.