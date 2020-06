1,6 Millionen Euro für die Rettungsflieger

Die gelben Engel werden weiterfliegen. Das Land Niederösterreich hat am Dienstag seinen Vertrag mit dem ÖAMTC für weitere fünf Jahre verlängert. Die Flugrettung erhält künftig für ihre Leistungen 1,6 Millionen Euro pro Jahr vom Land. Zuletzt waren es rund 1,2 Millionen Euro jährlich.

"Die Flugrettung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen auf dem Weg zu einer sozialen Modellregion in Europa", betont Landeshauptmann Erwin Pröll anlässlich der Vertragsverlängerung . Die hohe Einwohnerzahl, das dichte Straßennetz und eine Vielzahl von Sport- und Freizeitregionen mache den Einsatz der Notarzthubschrauber unerlässlich. "Das zeigt sich auch an der hohen Einsatzzahl", so Pröll. Allein im Jahr 2013 haben die gelben Engel zu rund 3000 Einsätzen im Bundesland abgehoben.