Nach „Wut-Posting“ kommt Notfallmaßnahme für Rübenbauern

Hinter den Polit-Kulissen löste dieses „Wut-Posting“ hektische Telefonate aus. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell: Am Freitag verkündeten Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger und Landesvize Stephan Pernkopf, dass nun eine Notfallmaßnahme für die Rübenbauern gestartet werde. „Viele Landwirte wollen aus pflanzenbaulichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Gründen Mais nachbauen. Dies war rechtlich oft nicht möglich. Die Rübenbauern können jetzt mehr als 75 Prozent Mais anbauen bzw. zusätzliche Blühflächen anlegen. Damit haben sie praktikable Alternativen“, berichtet Köstinger. Allerdings gilt diese Ausnahme nur für betroffene Regionen. Gebiete also im Tullnerfeld und dem Marchfeld, wo schon enorme Schäden durch den Rüsselkäfer gemeldet worden sind. Laut Pernkopf seien bereits 10.000 Hektar Rüben-Anbaufläche durch das Insekt massiv in Mitleidenschaft gezogen worden.