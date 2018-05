Mordverdächtiger war schon in Schubhaft

Zwölf Tag später, am 1. Mai, kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit zwei anderen Asylwerbern. Terry A. wurde rabiat, schlug die beiden Männer aus Afghanistan nieder und verletzte sie. Die Polizei verhängte daraufhin ein Betretungsverbot. Doch der Beschuldigte hielt sich nicht an dieses und dürfte sich in der Nacht auf Donnerstag wieder in die Unterkunft geschlichen haben, bewaffnet mit einem Meißel.

Im Zimmer des Opfers, Mohammad D., soll der 25-Jährige dann den 26-Jährigen getötet haben. Betreuer hatten in der Nacht auf Donnerstag die Leiche des 26-Jährigen, der aus Bangladesch stammt, entdeckt. Sie wies starke und offensichtliche Verletzungen am Hals auf. Laut den Ermittlern war die genaue Todesursache Ersticken. Der Tatzeitpunkt wird zwischen 22 und 23.30 Uhr vermutet. Während die Beamten in Niederösterreich in dem Mordfall ermittelten, meldete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr dann zufällig ein Zeuge.

Der Grund: Ein Mann würde in einem Freizeitgelände in Maria Enzersdorf auf Bäume einstechen. „Beim Eintreffen mehrerer Streifen wurde der 25-jährige nigerianische Asylwerber auf einer Bank sitzend angetroffen. Dabei hatte er einen Meißel zwischen den Beinen liegen“, sagt Pressesprecher Johann Baumschlager.

Spielende Kinder berichteten den Beamten dann, dass sie auch von dem Mann bedroht wurden und dieser den Meißel nach ihnen geworfen hätte. Laut Exekutive wurde dabei niemand verletzt. Bei der Durchsuchung wurde Terry A. jedoch rabiat, schlug auf die Beamten ein und versetzte einem Polizisten einen Kopfstoß.

Der 25-Jährige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Auf dem Schuh des Verdächtigen fanden die Ermittler eine Blutspur, die per DNA-Abgleich zur Leiche passte.