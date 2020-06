Mit Lederhose in der Sauna

Der Mann ist nicht zu beneiden: Reinhard Kendlbachers Arbeitsplatz misst 90 Grad – egal, ob’s draußen kalt oder warm ist. „Die Hitze macht mir nix aus, ich härte so meinen Körper ab“, sagt er.

„Coach“ steht auf dem giftgrünen T-Shirt des 54-Jährigen, der seit drei Jahren als Saunameister in der Tauern-Therme Kaprun arbeitet. Stolz erzählt er, dass er bei der Sauna-WM in der Disziplin „Wohlfühlaufguss“ den sechsten Platz errungen hat.

Was macht einen guten Aufguss aus? „Die Hitze muss gut verteilt sein und sich gleichmäßig steigern“, erzählt der Profi. „Ein schlechter Aufguss ist, wenn man das Wasser nur drauf schüttet und wartet, was passiert.“

Davon kann bei Kendlbacher keine Rede sein; er sieht sich als eine Mischung aus Animateur und Seelentröster. „Gerade ältere Frauen suchen oft das Gespräch. Viele bedanken sich auch nur für den schönen Aufguss.“

Sechs Mal am Tag bittet Kendlbacher im Saunabereich der Therme 15 Minuten lang zum Aufguss – und bleibt dabei als Einziger angezogen. Beim „Alm-Aufguss“ schlüpft er in kariertes Hemd und Lederhose und serviert danach Buttermilch; beim „Seelenstreicher“ erscheint er mit Palmwedel, Fliederduft und Klaviermusik von Richard Clayderman.