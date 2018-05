Literat Winkler bleibt das rote Tuch für die Blauen

Am Freitag die neuerliche Retourkutsche der FPÖ, diesmal geht es um den Vorlass Winklers: Stadt und Land haben Anfang 2017 beschlossen, diesen um 460.540 Euro zu erwerben. „Es gibt jetzt allerdings urheberrechtliche Streitigkeiten mit einem Verlag. Offenbar wurden Stadt und Land beim Kauf hineingelegt“, behauptet der Klagenfurter FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz. Winkler wisse von den Eigentumsrechten und es stelle sich die Frage über strafrechtliche Konsequenzen.

Darmann betont, er habe bei der Beschlussfassung dieser Causa in der Landesregierung auf mögliche Probleme mit dem Urheberrecht hingewiesen. Nun bestehe der Verdacht, dass Winkler versucht habe, Urheberrechte an seinen Werken doppelt zu verkaufen. Darmann fragt, inwiefern die SPÖ-Kulturreferenten im Land ( Peter Kaiser) sowie in der Stadt (Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz) von der „Finanzaffäre“ gewusst hätten.

Aus deren Büros heißt es übereinstimmend, dass keinerlei Rechtsstreitigkeiten existieren würden, allerdings auch noch kein Vertrag. „Der Verlag Suhrkamp hat sich für den Autor eingebracht und vertritt diesen in seinen und den eigenen Interessen. Auf Winklers Wunsch wurden einige Vertragsdetails neu formuliert, der neue Vertrag wurde dem Autor Ende März übermittelt, sagt Kaiser-Sprecher Andreas Schäfermeier. Es handle sich um eine Vertragsform, die den Käufern den Vorteil von monatlichen Ratenzahlungen biete, ergänzt die Stadt. Bisher sei kein Geld geflossen.