Lawinenopfer erlag schweren Verletzungen

Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol ist entsetzt: „Unfassbar!“ In seinem Internetblog beschreibt er, was ihn derart die Fassung verlieren lässt. Nach dem Lawinenabgang am Zischgeles im Sellrain am Samstag soll ein Unbekannter Hilfe bei der Suche nach einem Verschütteten verweigert haben. Wie berichtet, waren Samstagnachmittag zwei Skitourengruppen mit fünf Personen in den Stubaier Alpen auf etwa 2800 Meter von Schneemassen erfasst worden. Ein 40-jähriger Tiroler rettete sich durch eine Schussfahrt. Einen 46-jährigen Deutschen und dessen Tochter (16) hielten die Rucksackairbags an der Oberfläche. Ein 38-jähriger Steirer und ein Innsbrucker (49) wurden jedoch verschüttet und schwer verletzt, wobei der Steirer reanimiert werden musste. Gestern Nachmittag erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Während der 40-jährige Tiroler den Innsbrucker ausgraben konnte, fand er den Steirer vorerst nicht und bat einen vorbeikommenden Tourengeher um Unterstützung. Doch der Unbekannte hätte eine Hilfeleistung abgelehnt. Nairz: „Das ist moralisch höchst bedenklich.“ Laut der Polizei in Hungerburg wird nun wegen „unterlassener Hilfeleistung“ gegen Unbekannt ermittelt: „Wir überprüfen auch die Eintragungen im Gipfelbuch.“